Осенью в Петербурге откроется 11 новых школ

С 1 сентября в Санкт-Петербурге начнут работу 11 новых общеобразовательных школ, сообщила пресс-служба Смольного. Они смогут принять до 2,3 тыс. учеников.

Одна из школ на 650 мест появится на Идрицкой улице в Московском районе и сможет принимать классы с 1 по 11. Еще две школы на 825 учеников каждая откроются на Малой Митрофаньевской и на Глухарской улицах. Во всех учреждениях будут оборудованы мастерские, классы для научной работы и спортзалы.

Всего до конца 2023 года в Петербурге, напомним, появятся 17 новых общеобразовательных школ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Шушарах построят два детских сада — «близнеца».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте