Россия пригласит украинцев на Игры дружбы-2024

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что украинских спортсменов пригласят на Всемирные игры дружбы, безопасность их пребывания на территории страны будет обеспечена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«У них будут равные соревновательные права для участия в Играх дружбы»,— сказал Олег Матыцин (цитата по ТАСС).

Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. В Игры войдут 27 видов спорта — 22 олимпийских и 5 неолимпийских.

С апреля 2023 года Минспорт Украины запретил спортсменам участвовать в одних турнирах с россиянами и белорусами. Вчера, 26 июля, запрет смягчили, разрешив украинцам соревноваться с россиянами и белорусами, выступающими в нейтральном статусе.