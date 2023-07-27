Судебное слушание по делу о нарушении порядка фанатами «Зенита» все-таки состоится

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил на 4 августа заседание по делу против ФК «Зенит» из-за предполагаемых административных нарушений, которые, как считает полиция, были допущены болельщиками сине-бело-голубых во время празднования победы команды в Российской премьер-лиге.

В конце июня административные дела в отношении АО «ФК "Зенит"» были направлены в Октябрьский, Дзержинский и Петроградский суды Петербурга. В двух последних протоколы возвращались составителям для устранения недостатков. В Дзержинском указали, что прилагаемые материалы каких-либо сведений, подтверждающих причинение вреда зеленым насаждениям, которое правоохранители вменяют клубу, не содержат. В материалах же Петроградского суда, где также указано причинение вреда зеленым насаждениям, имеется письмо от организации, которая сообщает, что в после гуляний никакого материального ущерба фанатами причинено не было.

В Октябрьском райсуде ранее сообщили «Ъ-СПб», что материалы приняты к производству, однако на сегодняшний день заседание все еще не назначено. Судя же по карточке Дзержинского суда, дело в отношении команды с берегов Невы также передано судье, но информации о назначении даты слушания пока нет.

13 мая футбольный клуб отметил завоевание очередного, пятого подряд и десятого в истории команды, титула лидеров турнира РПЛ, совершив поездку по городу на двухэтажном автобусе, который останавливался там, где игроков и тренеров ждали фанаты. За эту победу «Зенит» получил вторую чемпионскую звезду, а также проблемы с правоохранительными органами. Как стало известно «Ъ-СПб», в толпе были замечены плакаты с содержащейся на них критикой внедрения карт болельщиков — Fan ID, что, по одной из версий, могло также стать поводом для разбирательства.

Подробнее — в материале «Полиция стала соперником ФК "Зенит"».

Андрей Кучеров

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте