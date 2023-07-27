78.ru: в упавшем Ми-8 в Республике Алтай были две петербургские туристки

В потерпевшем крушение в районе села Тюнгур в Республике Алтай вертолете Ми-8, по предварительным данным, находились две жительницы Санкт-Петербурга, сообщает 78.ru.

Издание отмечает, что состояние петербургских туристок в настоящий момент уточняется. Всего на борту, по информации Горно-Алтайской транспортной прокуратуры, находились 16 человек — три члена экипажа и 13 пассажиров. По данным МЧС, при его крушении погибли шесть человек.

В пресс-службе главы региона Михаила Максимова пояснили, что восемь пострадавших находятся в районной больнице: четверо — в тяжелом состоянии, еще столько же получили травмы средней степени тяжести.

Вертолет принадлежал «Алтай Авиа». В самой компании сообщили «Ъ», что находятся «в тесном контакте с органами власти для выяснения всех обстоятельств крушения». Следователи квалифицировали инцидент, как нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ).

Андрей Кучеров

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте