Екатеринбуржцам стали приходить повестки из военкомата, мужчин из запаса просят явиться для уточнения данных

В Екатеринбурге пребывающих в запасе мужчин просят явиться в военкомат для уточнения данных. Как сообщил порталу Е1 юрист Евгений Крылов, вызов в военкомат для уточнения данных нужен для обновления данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным портала, повестка в почтовый ящик пришла 36-летнему екатеринбуржцу — отцу троих детей. Мужчину просят прибыть для уточнения данных. По словам Евгения Крылова, сотрудники военкомата регулярно проверяют место жительства, семейный состав и другую информацию о гражданах в запасе.

Напомним, в 2022 году в Екатеринбурге резко снизилось число уклонистов от службы в армии. Так, если в 2021 году на заседания призывных комиссий и в сборные пункты не пришли 180 человек, то год назад этот показатель был в 30 раз меньше — шесть человек.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание единого реестра воинского учета и разрешает оповещать призывников с помощью электронных повесток. Теперь электронные повестки юридически приравниваются к бумажным, получаемым под расписку. Граждане могут получить электронное оповещение на портале «Госуслуги» или в личном кабинете единого реестра повесток.

Полина Хабарова

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