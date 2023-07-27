ФСБ предотвратила теракт на корабле Черноморского флота России

Сотрудники ФСБ пресекли попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота России, несущем высокоточное ракетное оружие. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Военнослужащего ВМФ РФ завербовала украинская спецслужба. При задержании у него изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте. Его также подозревают в передаче противнику сведений, составляющих гостайну.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел сразу по четырем статьям УК РФ — 205, 222.1, 275 и 283 (теракт; незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств; госизмена и разглашение сведений, составляющих гостайну.)

27 июля ФСБ также нашла следы взрывчатых веществ в трюме и на поверхности спасательной шлюпки сухогруза, который шел из Турции в Ростов-на-Дону через Керченский пролив. Ранее он дважды заходил в украинский морпорт Рени. Это уже второе судно, которое не пропустили через Керченский пролив.

Татьяна Ручкина

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