ФСБ нашла следы взрывчатки на сухогрузе, который должен был пройти через Керченский пролив

В трюме иностранного сухогруза, который направлялся из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружили следы взрывчатых веществ. Как сообщает ряд СМИ со ссылкой на ФСБ, судну отказали в проходе через Керченский пролив.

«В целях предотвращения террористических и диверсионных акций, обеспечения безопасности мореплавания ФСБ России проводится комплекс контрольно-проверочных мероприятий в отношении следующих через Керченский пролив судов»,— отметили в ФСБ.

По данным ведомства, 22 июля в трюме иностранного сухогруза нашли следы динитротолуола и тетрила, а также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза. Было установлено, что в конце мая судно было в украинском порту Килия. В июле в турецком порту Тузла полностью сменилась команда сухогруза, состоявшая из 12 граждан Украины. Также было изменено название сухогруза. В ФСБ отметили, что эти факты могут говорить «о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины».

Татьяна Ручкина

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