ФСБ нашла следы взрывчатки на еще одном судне, следовавшем через Керченсккий пролив

Сотрудники ФСБ обнаружили следы взрывчатых веществ в трюме еще одного сухогруза, шедшего через один из портов Украины и Керченский пролив в Ростов-на-Дону для погрузки зерна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Выявленное иностранное гражданское судно ВМО River 26 июля шло из порта турецкого Синопа через Керченский пролив в Ростов-на-Дону. На грузовом трюме и на поверхности спасательной шлюпки обнаружили следы динитротолуола и тротила. Установлено, что в июне и июле судно заходило в украинский морской порт Рени в Одесской области.

Судну запретили проход под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив. Оно вышло за пределы территориального моря.

22 июля в трюме другого иностранного сухогруза, шедшего из Турции в Ростов-на-Дону за зерном, также нашли следы взрывчатых веществ и не пропустили через Керченский пролив. В конце мая судно было в украинском порту Килия. В июле в турецком порту Тузла полностью сменили судовую команду на 12 граждан Украины и изменили название сухогруза. В ФСБ сообщили, что это может свидетельствовать о возможном использования судна для доставки взрывчатки на Украину.

Татьяна Ручкина

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