Google Street View вернулся в Германию

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, почему съемки сервиса в стране были приостановлены в 2011 году, а в 2023 возобновились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sergio Perez / Reuters Фото: Sergio Perez / Reuters

Машины с камерами Google Street View вернулись в Германию больше чем десять лет спустя. Они будут готовить обновление карт, которое начнется с улиц и достопримечательностей 20 крупнейших городов страны.

Американская компания, я напомню, добровольно остановила съемки Street View в Германии в 2011 году. Причиной стали возмущения сторонников неприкосновенности частной жизни и действия регулирующих органов Германии. Местных жителей беспокоили автомобили, которые вели съемку окрестностей и могли параллельно собирать персональные данные через Wi-Fi. Тогда некоторые расследования, связанные с развертыванием системы Street View в Европе, привели к штрафам. К примеру, в Италии с Google взыскали более €1 млн. Позже был принят GDPR — Общий регламента по защите данных Евросоюза. Этот документ до сих пор считается одним из самых строгих в вопросе защиты персональной информации.

Много лет спустя результаты опросов показали, что 9 из 10 респондентов, которые знают, что такое Street View, оценивают опцию положительно. После чего Google обратилась в немецкий надзорный орган, чтобы обсудить условия и особенности новых публикаций видов улиц Германии. Сошлись на том, что номера машин и человеческих лиц по умолчанию будет скрыты. Людям, не желающим публиковать свои дома или квартиры в Street View, достаточно будет отправить в Google возражение.

Между тем новый конфликт на почве защиты персональных данных назревает в США. Управляющая компания метрополитена Нью-Йорка — MTA — активно внедряет искусственный интеллект для выявления безбилетников. По заверениям оператора, технология нужна для подсчета убытков. Примерный анализ за прошлый год показал сумму потерь в $690 млн. Еще в мае отслеживание так называемых зайцев велось лишь на семи станциях нью-йоркского метро. До конца года инструмент будет развернут уже на нескольких десятках точек. Передавать изображения лиц полиции MTA не планировала, заверяет оператор. При этом используемый софт, который разработала испанская компания Awaait, на родине применяется как раз для отправки фото нарушителей контролерам.