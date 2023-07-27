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Коммерсантъ FM
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Путин надеется, что Африканский союз войдет в G20 уже этой осенью

Президент Владимир Путин на полях форума Россия—Африка проводит трехстороннюю встречу с председателем Африканского союза Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом. Во время встречи господин Путин заявил, что несмотря на сложности пандемии и санкции, России удалось обеспечить рост торговых связей с африканскими странами. Товарооборот России и стран Африки, по словам президента, вырос на 35%.

«Россия одной из первых положительно откликнулась на инициативу о предоставлении Африканскому союзу полномочного, полноправного членства в Группе двадцати»,— сказал господин Путин. Он выразил надежду, что решение о подключении Африканского союза к G20 будет принято уже на ближайшем саммите в Индии, который пройдет в сентябре.

Глава государства указал, что расценивает Африканский союз «как ведущую региональную организацию, которая формирует современную структуру безопасности на континенте и создает условия для обеспечения достойного места Африки в системе глобальных экономических связей». Он считает, что в перспективе Африканский союз необходимо подключить к работе международных объединений.

Владимир Путин заверил, что в ходе второго саммита Россия—Африка, который проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге, планируется принятие плана действий в рамках работы Африканского союза и РФ на 2023-2024 годы.

Муса Факи Махамат заявил, что Африка, в частности, нуждается в помощи от России в вопросе боробы с терроризмом как дестабилизирующим фактором в странах континента. Азали Ассумани, в свою очередь, сказал, что, несмотря на проблемы внутренней безопасности, страны Африки «не закрывают глаза на проблему между Россией и Украиной», готовы попытаться найти решение.

В Африканский союз входят 55 государств Африки. Члены союза коллегиально принимают ключевые политические и экономические решения. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в июне говорил, что при содействии России будет решен вопрос о включении Африканского союза в G20, чтобы континент смог «полноценно участвовать в формировании международной повестки дня и механизмах глобального управления».

Лусине Баласян

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