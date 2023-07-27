Угрозы жительницы Новороссийска избить дочь стулом снял отец, женщину поместили в ребцентр

Намерения пьяной матери избить свою дочь стулом снял на видео отец девочки. Сейчас женщина находится в реабилитационном центре для наркозависимых и алкозависимых. Прокуратура начала проверку по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей и жестокого обращения с ними, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

По предварительной информации, 21 июля мать 13- и 15-летнего детей была в состоянии алкогольного опьянения. В целях воспитания пыталась ударить 15-летнюю дочь стулом, сопровождая свои действия грубой нецензурной бранью в адрес ребенка. Этот момент снял на видео отец детей и отправил запись родственникам семьи, а те — опубликовали ее в интернете.

Сейчас детей изъяли из семьи и передали бабушке под присмотр. На теле 15-летней девочки обнаружили ссадины и кровоподтеки. Теперь жизни и здоровью детей ничего не угрожает, им оказали медицинскую и психологическую помощь. Их матери по ее собственному согласию оказывают медпомощь в ребцентре для наркозависимых и алкозависимых.

Прокуратура оценит исполнение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнение отцом обязанностей по воспитанию детей. Для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью детям назначена судебно-медицинская экспертиза.

Вечером 26 июля проверку по факту избиения несовершеннолетней девочки ее матерью начали в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Утром 27 июля стало известно, что ситуацией займутся следователи.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram