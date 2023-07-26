В Новороссийске начали проверку в отношении местной жительницы, избивающей свою дочь

В Новороссийске начали проверку по факту избиения несовершеннолетней девочки ее матерью. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сведения о жестоком обращении с ребенком распространились в соцсетях. Пользователи сообщили, что женщина замахивалась на девочку стулом и обзывала ее нецензурными словами.

В рамках проверки назначены необходимые экспертизы. В настоящее время ребенок находится у близких родственников семьи.

Анастасия Донскова

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