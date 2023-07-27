СКР начал проверку после намерений жительницы Новороссийска избить дочь стулом

В Новороссийске следователи организовали проверку о применении насилия матерью в отношении подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю
Информация, что жительница Новороссийска избивает свою несовершеннолетнюю дочь, появилась в соцсетях. На опубликованных кадрах женщина замахивалась на девочку стулом, угрожая нанести удар.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки они дадут оценку всем изложенным в публикации сведениям и изучат условия жизни и воспитания детей в семье.
Вечером 26 июля стало известно, что проверку по факту избиения несовершеннолетней девочки ее матерью начали в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Сейчас ребенок находится у близких родственников семьи.
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