Компании Китая построят в Киргизии каскад из четырех ГЭС

Министерство энергетики Киргизии подписало инвестиционное соглашение на строительство Казарманского каскада ГЭС. Это произошло на VI Международном экономическом форуме «ИССЫК-КУЛЬ 2023».

Проектом займется консорциум китайских компаний PowerChina Northwest Engineering Corporation Ltd, Green Gold Energy (GGE) и China Railway 20th Bureau Group Co Ltd. Общая стоимость инвестиций предварительно оценивается в $2,4–3 млрд и будет точно установлена после детального проектирования.

Новый каскад ГЭС поможет Киргизии хотя бы частично справиться с энергодефицитом, из-за которого с 1 августа в стране на следующие три года вводится режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Рост энергодефицита происходит из-за низкого уровня притока воды в бассейне реки Нарын, а также из-за износа около 60% оборудования гидроэлектростанций, составляющих основу энергетики Киргизии.

Казарманский каскад ГЭС общей мощностью в 1,160 МВт будет построен на реке Нарын и введен в эксплуатацию до 2030 года. Его образуют четыре гидроэлектростанции: Ала-Буга ГЭС, Кара-Булун-1, Кара-Булун-2 и Тогуз-Торо мощностью 600, 149, 163 и 248 МВт соответственно.

«Заключенное инвестиционное соглашение — крупнейшее за всю историю Киргизии. Под руководством главы государства сейчас проводятся переговоры по десятку других проектов такого же масштаба. В ближайшие годы мы не только восполним дефицит производства электроэнергии, но и уверенно выйдем на мощности, позволяющие нам зарабатывать сотни миллионов долларов год на экспорте электричества»,— заявил киргизский премьер-министр Акылбек Жапаров.

Светлана Архангельская, Бишкек