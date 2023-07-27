ВТБ заработал в первом полугодии рекордные 289 млрд руб.

По итогам первого полугодия 2023 года чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила рекордные 289,8 млрд руб. Во втором квартале банк заработал 142,6 млрд руб., чистые процентные доходы составили 142,6 млрд руб., а в целом за полугодие — 367,9 млрд руб.

Из пресс-релиза ВТБ, который есть в распоряжении «Ъ», следует, что активы группы ВТБ увеличились на 9,3% и достигли 26,7 трлн руб. За первые шесть месяцев совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) составил 19 трлн руб. Большая часть прироста кредитного портфеля была достигнута во втором квартале 2023 года — она ускорилась до 6,1% с 3,3%.

Выданные физлицам кредиты составили 6,1 трлн руб., увеличившись на 9,3%. Объем кредитов юрлицам увеличился до 12,9 трлн руб. Совокупные средства клиентов группы ВТБ выросли до 20,3 трлн руб. Средства юрлиц увеличили на 9,1%, достигнув 12,1 трлн руб., физлиц — 9,8%, до 8,1 трлн руб.

Расходы группы ВТБ во втором квартале сократились до 43,9 млрд руб. с 48,5 млрд руб. в первом квартале. Расходы на персонал и административные расходы достигли 92,9 млрд руб. Это связано с ускорением освоения бюджета IT-проектов. Соотношение расходов и доходов в первом полугодии — 28%.

Заместитель президента—председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, что сделка по продаже доли группы экспортера зерна «Деметра-холдинг» в 45% оказалась прибыльной. Стоимость сделки неизвестна, однако глава ВТБ Андрей Костин говорил, что холдинг был продан «по объективной цене». О продаже стало известно в начале июля.

Почему большая часть системно значимых банков по итогам полугодия показала существенную прибыль — в материале «Слабый рубль набился в банки».