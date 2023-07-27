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Стимулирующие выплаты от правительства РФ получит около 41 тысячи работников туротрасли Крыма

Из резервного фонда правительства РФ выделили почти 2,7 млрд руб. на стимулирующие выплаты работникам туротрасли Крыма и Севастополя из-за снижения турпотока. Их получат около 41 тыс. человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

«Это позволит поддержать порядка 41 тыс. работников, задействованных в туристической отрасли. Юрлицам и ИП будет начислено по четыре МРОТ на каждого работника при условии сохранения не менее 80% численности персонала»,— отметили в Минэк РФ, добавив, что субсидия направлена на поддержку не менее 3,7 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

После начала спецоперации и закрытия аэропорта в Симферополе турпоток в Крым и Севастополь начал снижаться. В марте на традиционном совещании по социально-экономическому развитию регионов глава Крыма Сергей Аксенов попросил президента РФ Владимира Путина выделить на поддержку турбизнеса 2 млрд руб. Решение о выделении средств было принято на заседании правительства РФ 6 июля.

Татьяна Ручкина

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