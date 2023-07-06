Правительство РФ выделит на поддержку турбизнеса Крыма и Севастополя 2,5 млрд рублей

Правительство РФ одобрило выделение Минэкономразвития РФ из резервного фонда более 2,5 млрд руб. на единовременные выплаты работникам турсферы Крыма и Севастополя. Такое решение было принято на заседании правительства, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Средства получат более 3,5 тыс. компаний. Главное условие, чтобы в течение года с октября 2022 они оставили не менее 80% сотрудников.

Тема поддержки туротрасли Крыма, которая страдает из-за трудностей с логистикой, обсуждалась на совещании у президента РФ Владимира Путина. Глава государства поручил поддержать отрасль.

«Сегодня важно принять все необходимые меры, чтобы предприятия туристического сектора смогли сохранить свои коллективы и продолжили вести свой бизнес. И были готовы принимать всех граждан, кто хочет отдохнуть в Крыму»,— отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В марте на традиционном совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя глава республики Сергей Аксенов попросил президента РФ Владимира Путина выделить турбизнесу регионов 2 млрд руб. Такую же сумму Крым и Севастополь получали и в 2022 году. Глава государства поддержал просьбу.

Татьяна Ручкина

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