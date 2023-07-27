Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительству предложили ввести штрафы для бизнеса за утечки данных до 500 млн рублей

Сенаторы Андрей Турчак, Ирина Рукавишникова и депутат Александр Хинштейн направили премьер-министру Михаилу Мишустину финальную версию законопроекта, который вводит штрафы за утечки персональных данных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ и близкий к одному из авторов поправок источнику.

В окончательной версии законопроекта предлагается:

  • штраф от 3 до 5 млн руб., если произошла утечка персональных данных от 1 тыс. до 10 тыс. граждан;
  • от 5 до 10 млн руб. за утечку данных от 10 тыс. до 100 тыс. граждан;
  • от 10 млн до 15 млн руб. за утечку данных более 100 тыс. граждан.

Штраф за повторное нарушение (от утечки данных 1 тыс. граждан) предлагается ввести в размере от 0,1 до 3% выручки за календарный год, предшествующий нарушению, или за часть текущего года. При этом сумма штрафа должна быть не менее 15 млн руб. и не более 500 млн руб. За утечки биометрических данных предусмотрен штраф от 15 млн до 20 млн. Отдельно предлагается ввести штрафы за утечки персональных данных для граждан и должностных лиц.

Законопроект об оборотных штрафах компаний за утечку персональных данных обсуждается с весны 2022 года. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить законодательную инициативу и внести ее в Госдуму.

По данным источников «Ведомостей», обсуждение законопроекта осложняется в том числе из-за разногласий по вопросу о внедрении компенсаций пострадавшим от утечек. Против них выступает часть авторов, в том числе Александр Хинштейн, однако Минцифры отказывается поддержать версию проекта без механизма компенсаций.

По данным Роскомнадзора на середину июня, с начала 2023 года произошло около 75 утечек персональных данных. За весь 2022 год утекло примерно 600 млн записей.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...