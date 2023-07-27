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Коммерсантъ FM
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РБК: суд в Москве впервые рассмотрит иск о взыскании долга по евробондам Белоруссии

Московский городской суд принял иск о взыскании задолженности по еврооблигациям Белоруссии. Истцом выступил частный инвестор, а ответчиком — Министерство финансов Белоруссии. Как отмечает РБК, это первое судебное разбирательство по белорусским евробондам.

Российские инвесторы, которые приобрели евробонды Белоруссии, после июля 2022 года не могут получить по ним выплаты в связи с введением санкций. По данным источника РБК, знакомым с содержанием иска, в указанном деле речь идет о долге более чем в $200 тыс.

Согласно материалам Мосгорсуда, инвестор обратился с заявлением о взыскании долгов еще в феврале 2023 года, однако оно было отклонено. В определении утверждалось, что суды РФ рассматривают дела с участием иностранных граждан, если ответчик находится на территории страны. Однако у Минфина Белоруссии нет представительств в РФ.

Истец оспорил решение суда. Его иск приняли к производству в мае, а в июле суд назначил его к разбирательству. Между тем Минфин Белоруссии ходатайствовал о прекращении дела. Однако суд не нашел обстоятельств, которые бы препятствовали судебному разбирательству. Первое заседание назначено на конец августа.

7 июля 2022 года Citigroup Global Markets Europe AG и лондонский филиал Citibank, выступающие в качестве регистратора, финансового, платежного и трансферного агента, объявили о прекращении выполнения этих операций в отношении белорусских еврооблигаций. Как сообщал «Ъ», в связи с этим российские инвесторы не смогли своевременно получить до $500 млн выплат.

Минфин Белоруссии 28 февраля погасил еврооблигации на $800 млн, одновременно по ним был выплачен купон на $27,5 млн. Кроме того, в конце февраля были выплачены доходы еще по трем выпускам на $57,2 млн. Сейчас в обращении остаются четыре выпуска белорусских евробондов объемом $2,45 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Батька облигация».

Лусине Баласян

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