Изменен приказ Минспорта Украины о запрете на участие в соревнованиях с россиянами

Министерство молодежи и спорта Украины изменило приказ о запрете для украинцев участвовать в турнирах, в которых также соревнуются россияне или белорусы. Вместо слова «запретить» в документе прописали «не командировать». Неизвестно, как это отразится на участии украинских спортсменов в соревнованиях.

В обновленном документе изначальная формулировка «запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из РФ и/или Белоруссии» заменена на «не командировать официальные делегации…».

Приказ был опубликован в середине апреля. В марте Международный олимпийский комитет смягчил свою позицию в отношении России и Белоруссии, порекомендовав допускать их атлетов на международные соревнования при соблюдении ряда условий. Несмотря на введение запрета президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявлял, что сборная не будет отказываться от участии в отборе на Евро-2024, несмотря на участие белорусов.

Подробнее о запрете — в материале «Ъ» «Бойкот — дело тонкое».

Леонид Уварчев