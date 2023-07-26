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Коммерсантъ FM
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Бостонский суд снова перенес вынесение приговора Клюшину

Бостонский суд штата Массачусетс отменил заседание по делу о киберпреступлениях в отношении россиянина Владислава Клюшина. Заседание должно было состояться 31 июля 2023 года для вынесения приговора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы бостонского суда.

В документах суда сообщается, что заседание «отменено до последующего извещения». Конкретные сроки извещения и переноса заседания неизвестны. Изначально приговор по делу Владислава Клюшина должен был быть вынесен в начале мая, но заседания неоднократно откладывались (в последний раз заседание перенесено с 18 июля на 31 июля).

Владислава Клюшина арестовали в июне 2021 года в городе Стон в Швейцарии, после чего экстрадировали в США. В феврале суд признал бизнесмена виновным в преступном сговоре, а также в мошенничестве с ценными бумагами с привлечением электронных средств. Следователи оценивали нелегальные доходы, полученные Владиславом Клюшиным от подобных сделок, в $82,5 млн. По этим пунктам обвинения ему грозит более 40 лет лишения свободы. Адвокат бизнесмена Оливер Сирик сообщал о том, что спецслужбы США и Великобритании еще до ареста пытались склонить его к сотрудничеству.

Владислав Клюшин был основателем и владельцем ИТ-компании М13, поставлявшей по заказу российских властей системы для мониторинга СМИ. М13 разработала систему «Катюша» — ее используют в администрации президента, правительстве и других федеральных ведомствах.

В апреле The Wall Street Journal публиковала список россиян, которых Вашингтон может обменять на журналиста Эвана Гершковича. Среди них — бизнесмен Владислав Клюшин.

Подробнее о деле Владислава Клюшина — в материале «На американский берег вывели "Катюшу"».

Полина Мотызлевская

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