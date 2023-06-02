Наталья Зубаревич: cпада доходов населения не будет

По первому кварталу 2023 года уже отмечается рост доходов населения на 0,1%, и по итогам года динамика будет положительной. Об этом рассказала 1 июня в Сочи на форуме недвижимости «Движение» главный научный сотрудник НИУ ВШЭ, специалист в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии Наталья Зубаревич.

— В начале лета в прошлом году ввод жилья вырос в 1,5 раза. Многоэтажная застройка росла, но базовым фактором роста жилья стало объявление бесплатной газификации. Семьи, которые 8–10 лет не доходили до оформления дачи, начали это делать. После льготной ипотеки стали строить дома, и две трети во всем вводе составили ИЖС и дачи. Московская область показала феерический рост на 52%. В Чечне ввод жилья вырос в два раза и переплюнул по объему Ставропольский край,— отметила Наталья Зубаревич.

Также 1 июня состоялась дискуссия о развитии городов, в которой приняли участие главный архитектор города Казани Ильсияр Тухватуллина, министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин, мэр Омска Сергей Шелест, глава Тобольска Максим Афанасьев, глава Липецка Евгения Уваркина. Онлайн подключались глава Тюмени Руслан Кухарук, глава Тамбова Сергей Чеботарев и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Руководители делились своим подходом к работе с девелоперами, а также рассказывали о перспективах строительства нового жилья, культурных объектов и разного рода инфраструктуры в своих городах.

Тема комфорта жизни в городах на форуме недвижимости «Движение» поднималась многократно. Спикеры на разных площадках обращали внимание на то, что формат «построил/сдал» уходит в прошлое, сейчас в приоритете «построил, сдал, сделал все возможное, чтобы будущему жителю было комфортно в новом ЖК со своей семьей». Причем речь шла не только про качество строительства, но и про комфортную среду, продуманность территории, базовое наполнение квартир, эффективность работы управляющей компании и структур ЖКХ и так далее.

В 2023 году на форуме недвижимости «Движение» смогли встретиться и обсудить вопросы взаимодействия представители бизнеса и власти, а также к этой работе на площадках форума в этом году подключились риелторы и производители строительных материалов.

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