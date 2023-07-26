Промпроизводство в РФ выросло на 2,6% в первом полугодии и на 6,5% в июне

Объем промпроизводства в РФ в первой половине 2023 года вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. В июне показатель вырос на 6,5% к аналогичному периоду 2022 года и на 1,5% к маю 2023-го.

Показатели промпроизводства в январе—июне 2023 года в годовом выражении:

добыча полезных ископаемых снизилась на 1,2%;

производство в обрабатывающих отраслях выросло на 6,2%;

обеспечение электроэнергией, газом и паром увеличилось на 0,3%;

сферы водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов снизились на 5,9%.

Наибольший рост демонстрируют производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+30,4%), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+29,7%), производство прочих транспортных средств и оборудования (+22,1%) и производство электрического оборудования (+22%). Больше всего снижается производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (–10,7%), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели (–9,8%), производство лекарств и материалов для медицинских целей (–7,3%). Добыча угля выросла на 1,1%, газа упала на 14,9%.

Леонид Уварчев