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Теннисист Рублев вышел во второй круг Hamburg European Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Бернабе Сапату Миральеса из Испании в первом круге Hamburg European Open. Матч завершился со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (9:7). Во втором круге россиянин встретится с Даниэлем Альтмайером из Германии.

Андрей Рублев во время матча

Андрей Рублев во время матча

Фото: Marcus Brandt / dpa / AP

Андрей Рублев во время матча

Фото: Marcus Brandt / dpa / AP

Hamburg European Open — турнир в категории ATP 500. Проходит на грунтовом покрытии в германском Гамбурге. Призовой фонд превышает €1,8 млн.

25-летний Рублев — седьмая ракетка мира. На его счету 14 побед на турнирах ATP. Олимпийский чемпион в миксте, победитель Кубка ATP и Кубка Дэвиса в составе российской сборной. 26-летний Сапата Миральес находится на 54-й строчке рейтинга теннисистов. У него нет титулов ATP.

Об успехах Рублева — в материале «Ъ» «Русские ракетки испекли баранки».

Леонид Уварчев

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