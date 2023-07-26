Володин предложил депутатам Госдумы пожертвовать отпуском ради закона о бюджете

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам не уходить в отпуск, а потратить это время на разработку закона о бюджете. Об этом спикер заявил на пленарном заседании 26 июля, завершающем весеннюю сессию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Правильно было бы, как предложил руководитель фракции, пожертвовать своими отпусками и заняться обсуждением… закона будущего о бюджете. Ну и конечно, вопросы здравоохранения у нас тоже на отдельном контроле»,— сказал Вячеслав Володин (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня, 26 июля, Госдума завершила весеннюю сессию пленарных заседаний. После завершения весенней сессии депутаты будут работать в своих избирательных округах до 7 августа, а затем уйдут в отпуск до 4 сентября.

С 9 января депутатами было принято 500 законов. 136 из них — социально ориентированные, 77 касались поддержки участников спецоперации. В июле Госдума увеличила число пленарных заседаний в неделю с трех до четырех, чтобы рассмотреть несколько законодательных инициатив, включая запрет смены пола и увеличение призывного возраста до 30 лет, а также поддержку детей-сирот в вопросе обеспечения их жильем и освобождение от НДС туроператоров, работающих на внутреннем и въездном направлениях туризма.

Полина Мотызлевская