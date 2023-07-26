В суде рассмотрят дело ранившего полицейского из Новошахтинска бойца ЧВК «Вагнер»

В Ростовский областной суд поступило уголовное дело в отношении 38-летнего Павла Николина, обвиненного нападении на сотрудников полиции Новошахтинска в декабре 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов)»,— сообщает пресс-служба СУ СКР Ростовской области.

Судебное заседание по делу пока не назначено. Согласно картотеке Ростовского областного суда, обвиняемый подал ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей.

Сам Павел Николин в данный момент находится под стражей. В июне текущего года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил его арест до 6 августа.

Напомним, Павел Николин, будучи завербованным в колонии на территории Башкортостана представителями ЧВК «Вагнер», отправился воевать на Донбасс. Однако, по его собственным словам, он отбился от своего подразделения и оказался в Ростовской области, где спутал двух полицейских с украинскими военными, открыв по ним огонь из автомата. Один из полицейский получил тяжелые ранения. Сам Павел Николин скрылся с места происшествия и был задержан 6 декабря в Красносулинском районе Ростовской области.

Анастасия Назарова