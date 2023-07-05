Стрелявшему в полицейских в Новошахтинске бойцу «Вагнера» продлили арест до 6 августа

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест бойца ЧВК «Вагнер» Павла Николина, задержанного за ранение полицейского в Новошахтинске. Об этом «Ъ-Юг» сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

«Мера пресечена продлена на два месяца по 6 августа 2023 включительно»,— сообщили в пресс-службе.

Житель Башкортостана Павел Николин был задержан в декабре 2022 года. Он являлся служащим ЧВК «Вагнер» и участвовал в боевых действиях в зоне СВО. Как сообщил сам задержанный, от отбился от своего подразделения, оказался в Ростовской области. Здесь под Новошахтинском он столкнулся с нарядом полиции. Он спутал полицейских с вражескими военными и открыл огонь из автомата. В результате его действий, один из правоохранителей получил тяжелые травмы.

В вину Павлу Николину вменяют нападении на сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия (ст. 317 и ст. 222 УК РФ).

Анастасия Назарова