ЮНЕСКО рекомендовала запретить использование смартфонов в школах

ЮНЕСКО опубликовала отчет, в котором содержатся рекомендации по запрету использования смартфонов в школах. Согласно отчету, чрезмерное использование мобильных телефонов снижает успеваемость учеников, а также негативно влияет на их эмоциональную стабильность.

В отчете ЮНЕСКО отмечается, что цифровизация образовательных процессов не всегда сказывается положительно на качестве образования. Подчеркивается, что цифровые технологии, в том числе искусственный интеллект, должны быть «ориентированы на человеческое видение» образования. «Не все изменения представляют собой прогресс»,— говорится в заключении отчета.

ЮНЕСКО также попросила образовательные организации не пренебрегать социальным аспектом в организации обучения и не лишать учеников живого контакта с учителями. «Те, кто призывает к усилению индивидуализации, возможно, упускают из виду суть образования»,— отмечается в отчете.

По данным организации, использование смартфонов в школах запрещено в каждой четвертой стране в мире, в том числе во Франции, Греции, частично в Германии, Азербайджане, Таджикистане и т. д. В 2024 году ввести ограничения планируют Нидерланды. В России запрет на использование смартфонов во время уроков в школе носит рекомендательный характер. Закона, запрещающего приносить в школы телефоны с доступом в интернет, в России нет.

Полина Мотызлевская