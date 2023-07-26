В Тюмени 14 августа пройдет бесплатный концерт группы «Иванушки International»

На Дне Тюменской области в понедельник, 14 августа состоится бесплатный концерт группы «Иванушки International». Мероприятие оплатит агентство недвижимости «Этажи», сообщил в своем Telegram-канале глава компании Ильдар Хусаинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам Ильдара Хусаинова, концерт состоится на площади 400-летия Тюмени. Ориентировочное время начала — 20:00. Однако, по его словам, оно может измениться из-за погодных условий.

Напомним, в Тюмени на Дне города 29 июля выступит группа «Любэ». Концерт также пройдет на площади 400-летия города. Также на набережной пройдет фестиваль уличной культуры и экстрим-спорта «Уличная Классика», на пешеходной улице Дзержинского пройдет фестиваль деревянного зодчества. На время проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 437-й годовщине Тюмени, перекроют ряд улиц и закроют парковки.

Полина Хабарова

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