Комитет постоянных представителей при ЕС утвердил продление санкций против РФ

Комитет постоянных представителей при ЕС (COREPER) продлил санкции в отношении России на шесть месяцев из-за «нарушений территориальной целостности Украины». Об этом сообщило испанское председательство в Совете Евросоюза на своей странице в Twitter.

20 июля Совет ЕС сообщил, что решил в очередной раз продлить санкции против России в связи с событиями на Украине. Ограничения, подразумевающие «широкий спектр секторальных мер, включая ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши», были продлены до конца января 2024 года.

Все выдвигаемые на Совете ЕС вопросы обсуждаются в Комитете постоянных представителей государств-членов (COREPER).

Впервые ограничения были введены в конце июля 2014 года на год в ответ на российские действия, «дестабилизирующие ситуацию на Украине». Позднее их неоднократно продлевали, а после ввода войск РФ на Украину в феврале 2022 года — существенно расширили. На данный момент ЕС ввел 11 пакетов новых санкций в отношении России.

Полина Мотызлевская