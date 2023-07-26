Российские игорные зоны заплатили 12 млрд руб. налогов за 8 лет

Общая сумма налоговых отчислений от четырех игорных зон России — в Калининграде, Сочи, на Алтае и Дальнем Востоке — за восемь лет составила около 12 млрд руб., сообщили «Ъ» в Ассоциации операторов индустрии развлечений и игорного бизнеса России (АИРИС). Уточняется, что по сумме налоговых отчислений лидирует «Красная Поляна» — 6,8 млрд руб. На втором месте игровая зона «Приморье», там выплатили около 4 млрд руб. «Третье и четвертое место разделяют игорные зоны "Янтарная" — 632 млн руб. и "Сибирская Монета" — 478 млн руб.»,— уточнил представитель АИРИС.

За восемь лет работы российские казино посетили более 7,4 млн граждан. При этом игорные зоны во Владивостоке и Сочи лидируют по количеству иностранных гостей: «Приморье» посетило 509 тыс. иностранцев, «Красную Поляну» — 428 тыс. Игорная отрасль показала свою устойчивость во времена ковидных ограничений и в условиях жесткой санкционной политики, напоминает исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов: «Не считая 2020 года, показатели посещаемости и налоговых отчислений показывают прирост от года к году».

Юлия Юрасова