Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг облигаций компании «Биннофарм Групп» серии 001Р-02 на уровне ruA

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг облигаций фармацевтической компании «Биннофарм Групп» серии 001Р-02 на уровне ruA. Буква «А» в рейтинге характеризует компанию в качестве надежной и кредитоспособной организации, способной вовремя и в нужном объеме исполнять свои финансовые обязательства, в том числе перед инвесторами. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем «Эксперт РА» устанавливило паритет между текущим рейтингом эмитента ООО «Биннофарм Групп» и облигациями серии 001Р-02.



Элина Багаутдинова, финансовый директор «Биннофарм Групп»:

«Компания по-прежнему остается наиболее динамично растущей на российском рынке среди ТОП-10 фармацевтических производителей, розничные продажи за первое пять месяцев выросли на треть. Подтверждение кредитного рейтинга облигаций свидетельствует о надежности и привлекательности бизнеса для инвестиций».

Пятнадцатилетние облигации серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей «Биннофарм Групп» разместила в июле 2022 г. по ставке 10,35% годовых. Через два года предусмотрена оферта. В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.

В 2021 и 2022 годах «Биннофарм Групп» осуществила два выпуска корпоративных облигаций, которым присвоен рейтинг ruA («Эксперт РА»). Ценные бумаги получили премию Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании», а также высокую оценку экспертов «РБК Инвестиции» и Открытие Research.

ООО «Биннофарм Групп»