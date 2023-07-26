В Екатеринбурге установят около 100 камер видеофиксации нарушений ПДД

В Екатеринбурге планируется установить около 100 камер фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Как сообщил портал TagilCity со ссылкой на Минтранс Свердловской области, некоторые камеры установят уже в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным портала, камеры будут фиксировать выезд на встречную полосу, превышение скорости, непристегнутые ремни безопасности, нарушение правил остановки и стоянки, проезда на регулируемых пешеходных переходах и перекрестках.

В 2023 году камеры видеофиксации установят в переулке Базовый, на ул. Уральская, Бакинских Комиссаров, на перекрестках Победы — Ильича, Ленина — Луначарского, Бакинских Комиссаров — Уральских Рабочих, Таватуйская — Теплоходный проезд. В планах также установить средства фиксации на пешеходных переходах на улицах Академика Бардина, Куйбышева, Окружная, Начдива Васильева и на Московском тракте.

Напомним, количество ДТП на магистралях и перекрестках региона в первом полугодии 2023 года снизилось почти в четыре раза. С начала года на дорогах области установлены восемь новых стационарных комплексов фотовидеофиксации. Камеры, отслеживающие нарушения правил дорожного движения, появились на трассах «Арамиль — Андреевка», «Ревда — Дегтярск — Курганово», «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов».

Полина Хабарова

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