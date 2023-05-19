В Свердловской области появились новые комплексы фотовидеофиксации нарушений

С начала года установлено 8 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации на дорогах Свердловской области. Камеры, отслеживающие нарушения правил дорожного движения, появились на трассах «Арамиль – Андреевка», «Ревда – Дегтярск – Курганово», «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов». На данных участках установили комплексы, фиксирующие превышение скоростного режима, непристегнутые ремни безопасности и выключенный ближний свет фар.



Три стационарных комплекса появились в Екатеринбурге на перекрестках улиц «Таватуйская – Теплоходный проезд», «Белякова – Леваневского», «Большакова – 8 Марта», ещё два заработали в Нижнем Тагиле – на перекрестках улиц «Фрунзе – Космонавтов» и «Вагоностроителей – Чайковского».

Каждый комплекс насчитывает в среднем до 12 камер и предназначен для фиксации нарушения правил остановки перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора, проезда на запрещающий сигнал светофора, выключенного ближнего света фар, нарушения рядности движения, выезда на полосу встречного движения.

«Комплексы, установленные на дорогах Свердловской области, эффективны, камеры на перекрестках способны распознавать до 90-95% нарушений. Главный эффект от их установки – сокращение аварий, в том числе смертельных ДТП. Ключевой показатель аварийности – это количество погибших на 100 тысяч населения. В рейтинге ГИБДД за 2022 год среди 85 субъектов РФ Свердловская область по данному показателю занимала 35 место. За первые 4 месяца 2023 года, согласно статистике Госавтоинспекции, число погибших в ДТП из-за нарушений водителей сократилось на 39,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отмечают в компании УГМК-Телеком.

Установка комплексов была произведена в соответствии с рекомендациями ГИБДД, которая определяет места размещения камер фотовидеофиксации исходя из статистики очагов аварийности.