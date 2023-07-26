Владельца «Тоттенхэма» обвинили в инсайдерской торговле в США

Британский миллиардер Джо Льюис, владеющий английским футбольным клубом «Тоттенхэм», обвинен властями США в инсайдерской торговле, сообщает Bloomberg.

Федеральные прокуроры обвинили господина Льюиса в том, что он пользовался своими связями в крупных компаниях и затем делился внутренней информацией об их бизнесе со своими друзьями, любовницами, личными пилотами и ассистентами. Все они в итоге сумели воспользоваться инсайдерскими данными и заработать миллионы долларов, говорится в иске, поданном в окружной суд Нью-Йорка.

«Все это было необязательным, Джо Льюис — состоятельный человек. Но, как мы полагаем, он пользовался инсайдерской информацией, чтобы вознаградить своих сотрудников или завалить подарками своих друзей и любовниц»,— заявил прокурор Дэмиан Уильямс. Так, он дал взаймы двум своим пилотам по $500 тыс., чтобы те смогли закупить акции одной биотехнологической компании до того, как она объявит об успешных клинических испытаниях.

Дэвид Зорноу, адвокат господина Льюиса, назвал обвинения ошибкой: «Правительство допустило вопиющую ошибку в суждении, предъявив обвинение господине Льюису, 86-летнему мужчине безупречной честности и выдающихся достижений. Господин Льюис добровольно приехал в США, чтобы ответить на эти непродуманные обвинения, и мы будем энергично защищать его в суде».

Ни в «Тоттенхэме», ни в компании господина Льюиса Tavistock Group ситуацию пока не комментируют.

Кирилл Сарханянц