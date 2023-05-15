СКР проверяет загрязнение реки Сейм сточными водами в Курске

Курское управление Следственного комитета России (СКР) проводит доследственную проверку по сообщениям СМИ о загрязнении сточными водами реки Сейм. Об этом сообщили в ведомстве.

«При проведении первоначальных проверочных мероприятий установлено, что источником сточных вод является канализационная шахта одного из жилых домов Курска»,— рассказали в управлении.

Ранее мэр Курска Игорь Куцак в ходе планерки в обладминистрации рассказал, что сети были брошены неким предприятием-владельцем и не справляются со стоками: «В прошлом году мы завершили процедуру по принятию в муниципальную собственность этих сетей и уже вышли на проектирование. Специалисты водоканала в качестве временной меры организовали откачку переполняющихся колодцев, мы готовы усилить эту работу» (цитата по ИА «Секунда»).

Глава регионального министерства природных ресурсов Константин Поляков сообщал, что после появления сообщений о загрязнении от курских активистов дежурные сотрудники выезжали на место: «Но следов не обнаружено ни в месте предполагаемого сброса, ни выше и ниже по течению. Мы взяли на контроль и будем теперь трижды в день выезжать».

Чем загрязнены курские реки — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин