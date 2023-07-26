Госдума одобрила ужесточение контроля за банками и МФО при возврате долгов

Госдума приняла закон об ужесточении контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций (МФО). С 1 марта 2024 года следить за взысканием просроченной задолженности граждан кредиторами в лице банков и МФО будет Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

Закон распространит контроль ФССП на деятельность кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физлиц. Ранее служба занималась этим лишь в отношении профессиональных коллекторских агентств, состоящих в реестре Минюста.

Законопроект предполагает, что ФССП будет вести список банков и МФО, осуществляющих деятельность по взысканию, и размещать его на своем официальном сайте. В результате число подконтрольных приставам организаций вырастет с 400 до 2,2 тыс.

По итогам 2022 года ФССП приняла к рассмотрению более 39 тыс. обращений граждан по фактам нарушения их прав при возврате просроченной задолженности. Судебные приставы возбудили 5,6 тыс. дел об административных правонарушениях, совершенных коллекторами. Это на 40% больше, чем в 2021 году.

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