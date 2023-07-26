Торговая сеть ПОБЕДА открыла первый магазин в Удмуртии

Это стало возможным благодаря открытию распределительного центра в Набережных Челнах. В зону логистической доступности попали сразу несколько новых для сети регионов: Удмуртия, Башкортостан, Пермский край и Оренбургская область. Здесь компания планирует активное расширение сети.

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До конца этого года в Удмуртии начнут работу еще несколько торговых точек в Ижевске и Глазове. В перспективе магазины ПОБЕДА появятся во всех населенных пунктах республики численностью от пяти тысяч человек.

«Опыт работы в других регионах показывает высокий спрос на наше торговое предложение. Философия компании — продавать качественный товар по низкой цене, а сейчас все больше покупателей хотят получать высокое качество не переплачивая. В целом тенденции на рынке розничной торговли говорят о том, что дискаунтеры становятся все более востребованными у покупателей, забирая долю рынка у классических супермаркетов и "магазинов у дома"»,— отметил Даниил Сикачина.

Торговая сеть ПОБЕДА — это магазины в формате дискаунтер: с минимальным оформлением торгового зала и упрощенной паллетной выкладкой. Только нужные и простые товары повседневного спроса: продукты питания, бытовая химия, товары для домашнего хозяйства в низком и среднем ценовых сегментах.

Первый магазин был открыт в феврале 2015 года в Ульяновске. В конце года сеть насчитывала 18 магазинов и была известна уже в четырех регионах Приволжского федерального округа. Бурный рост начался в 2021 году — компания открыла сразу 123 магазина, в 2022 — еще 164. В июне 2023 года в республике Башкортостан открылся юбилейный 500-й продсклад ПОБЕДА.

Магазин на Седельникова, 113 работает с 08.00 по 20.00. Добраться до магазина можно на автобусах №3, 6, 10, 31, 37, 39, 53.

Торговая сеть ПОБЕДА — это магазины в формате жесткий дискаунтер: с минимальным оформлением торгового зала и упрощенной паллетной выкладкой. Только нужные и простые товары повседневного спроса: продукты питания, бытовая химия, товары для домашнего хозяйства в низком и среднем ценовых сегментах. Мы предлагаем нашим покупателям честные цены, свежие продукты, высокое качество!

Сейчас ПОБЕДА — это динамично развивающаяся компания: Более 500 магазинов в Южном, Центральном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах 5 логистических центров и собственный автопарк Более 8000 сотрудников Более 300 населенных пунктов 29 регионов Входит в рейтинг ТОП-50 быстроразвивающихся компаний России 2021 Входит в ТОП-100 торговых сетей FMCG по выручке InfoLine

ООО "ТК Лето"