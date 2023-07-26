Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Торговая сеть ПОБЕДА открыла первый магазин в Удмуртии

Продсклад начал работу в городе Сарапул на ул. Седельникова, 113

Это стало возможным благодаря открытию распределительного центра в Набережных Челнах. В зону логистической доступности попали сразу несколько новых для сети регионов: Удмуртия, Башкортостан, Пермский край и Оренбургская область. Здесь компания планирует активное расширение сети.

Фото: ПОБЕДА

Фото: ПОБЕДА

До конца этого года в Удмуртии начнут работу еще несколько торговых точек в Ижевске и Глазове. В перспективе магазины ПОБЕДА появятся во всех населенных пунктах республики численностью от пяти тысяч человек.


«Опыт работы в других регионах показывает высокий спрос на наше торговое предложение. Философия компании — продавать качественный товар по низкой цене, а сейчас все больше покупателей хотят получать высокое качество не переплачивая. В целом тенденции на рынке розничной торговли говорят о том, что дискаунтеры становятся все более востребованными у покупателей, забирая долю рынка у классических супермаркетов и "магазинов у дома"»,— отметил Даниил Сикачина.

Торговая сеть ПОБЕДА — это магазины в формате дискаунтер: с минимальным оформлением торгового зала и упрощенной паллетной выкладкой. Только нужные и простые товары повседневного спроса: продукты питания, бытовая химия, товары для домашнего хозяйства в низком и среднем ценовых сегментах.

Первый магазин был открыт в феврале 2015 года в Ульяновске. В конце года сеть насчитывала 18 магазинов и была известна уже в четырех регионах Приволжского федерального округа. Бурный рост начался в 2021 году — компания открыла сразу 123 магазина, в 2022 — еще 164. В июне 2023 года в республике Башкортостан открылся юбилейный 500-й продсклад ПОБЕДА.

Магазин на Седельникова, 113 работает с 08.00 по 20.00. Добраться до магазина можно на автобусах №3, 6, 10, 31, 37, 39, 53.

Торговая сеть ПОБЕДА — это магазины в формате жесткий дискаунтер: с минимальным оформлением торгового зала и упрощенной паллетной выкладкой. Только нужные и простые товары повседневного спроса: продукты питания, бытовая химия, товары для домашнего хозяйства в низком и среднем ценовых сегментах. Мы предлагаем нашим покупателям честные цены, свежие продукты, высокое качество!

Сейчас ПОБЕДА — это динамично развивающаяся компания:

Более 500 магазинов в Южном, Центральном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах

5 логистических центров и собственный автопарк

Более 8000 сотрудников

Более 300 населенных пунктов

29 регионов

Входит в рейтинг ТОП-50 быстроразвивающихся компаний России 2021

Входит в ТОП-100 торговых сетей FMCG по выручке InfoLine

ООО "ТК Лето"

Реклама

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...