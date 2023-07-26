Суд приговорил к 22 годам колонии подрывника железной дороги в Брянской области

Второй Западный окружной военный суд признал гражданина России и Украины Сергея Белавина виновным в подрыве железной дороги в Брянской области. Как сообщили в Следственном комитете России, расследовавшем его дело, подсудимому назначено 22 года колонии строгого режима и штраф в 800 тыс. руб.

Белавин признан виновным в теракте с тяжкими последствиями в составе преступной группы (п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), прохождении обучения для осуществления теракта (ст. 205.3 УК РФ), а также изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ). В суде установлено, что сотрудники главного управления разведки Украины завербовали мужчину в 2019 году. Он прошел специальную подготовку, организованную спецслужбами, в процессе которой научился обращаться со взрывчатыми материалами

В июне 2022 года Белавин под видом трудовой деятельности прибыл на территорию Российской Федерации. Обнаружив подготовленный его подельниками тайник с взрывчатыми веществами, он изготовил взрывное устройство и заложил его между шпалами железнодорожного полотна, расположенного на 153 км перегона станций Робчик–Песчанка Московской железной дороги в Унечском районе. 9 июля прошлого года в момент прохождения по указанному участку железной дороги грузового поезда из Республики Беларусь Белавин инициировал взрыв. В результате был поврежден состав и железнодорожное полотно, сотрудники локомотивной бригады не пострадали.

Подрывнику удалось скрыться, но позже его задержали. Уголовное дело рассматривалось с начала этого лета. Подсудимый признал вину.

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Сергей Толмачев, Воронеж