Групповые безвизовые поездки в Китай и Иран запустят с 1 августа

Со следующей недели могут быть запущены первые групповые безвизовые поездки туристов в Китай и Иран. Об этом сегодня на совещании по развитию туризма с премьер-министром Михаилом Мишустиным в Горно-Алтайске сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«С 1 августа заработают «электронные визы» .К этой же дате планируем запустить первые групповые безвизовые поездки туристов с Ираном и Китаем. Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, дадут дополнительный турпоток», - сказал он (цитата по ТАСС).

Групповые безвизовые поездки между Россией и КНР были приостановлены в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Ранее туристические группы (до 50 человек) могли в течение 15 дней посещать в безвизовом режиме Россию или Китай.

В июне, как сообщал «Ъ», посол Ирана в России Казем Джалали говорил о скором начале действия соглашения об отмене виз для туристических групп. Он также заявил, что Иран заинтересован в полной отмене визового режима с Россией.

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Оксана Павлова