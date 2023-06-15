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Коммерсантъ FM
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Посол: Иран заинтересован в полной отмене визового режима с Россией

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что его страна заинтересована в полной отмене визового режима с Россией. Он отметил, что в этом году заработает соглашение об отмене виз для туристов в составе групп.

«Что касается отмены виз для всех наших граждан, мы в этом тоже заинтересованы. Это как раз запрос времени. И мы хотели бы, чтобы мы могли бы с Российской Федерацией договориться о том, чтобы отменить визы для всех наших граждан»,— сказал Казем Джалали в разговоре с РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В июне 2022 года глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан говорил, что Иран готов отменить визовый режим с Россией. В феврале 2023-го Казем Джалали заявлял, что Россия и Иран могут отменить визы в короткие сроки. Тогда господин Джалали говорил, что Тегеран ждет ответа Москвы на это предложение.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Иран отзывает визы».

Олеся Павленко

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