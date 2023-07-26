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Коммерсантъ FM
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Захарова сочла нецелесообразным участие Макрона в саммите БРИКС

Представитель МИД России Мария Захарова считает, что участие президента Франции Эмманюэля Макрона в предстоящем саммите БРИКС не способствовало бы достижению целей объединения. Она отметила, что Россия неоднократно заявляла о неуместности участия во встречах БРИКС стран, проводящих враждебную политику в отношении Москвы.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Наше объединение создавалось для повышения роли развивающихся стран в многополярном мире, выработки коллективных, объединяющих направлений повестки дня всего международного сообщества. Убеждены, что участие в саммите БРИКС президента Франции нисколько бы не способствовало выполнению этих задач. К сожалению, мне кажется, Франции нечего предложить этому объединению»,— сказала она в ходе брифинга.

В июне французская газета L`Opinion писала, что Эмманюэль Макрон обратился к президенту ЮАР Сирилу Рамафосе с просьбой разрешить ему участвовать в саммите БРИКС. По словам источника издания, для президента ЮАР такая просьба стала сюрпризом, он планировал обсудить ее с партнерами по БРИКС. 23 июля News24 сообщило, что господин Макрон так и не получил приглашения от президента ЮАР.

Саммит БРИКС пройдет очно в Йоханнесбурге 22–24 августа. На нем будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин выступит на саммите БРИКС по видео.

Милена Костерева

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