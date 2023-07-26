Захарова: глава ЮНЕСКО превысила полномочия, обвинив РФ в атаках на центр Одессы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле превысила свои полномочия, публично обвинив РФ в намеренном нанесении ударов по центру Одессы.

«Гендиректор ЮНЕСКО Азуле превысила полномочия, обвинив Россию в якобы имевших место атаках на исторический центр Одессы»,— сообщила госпожа Захарова в ходе своего традиционного брифинга.

По ее мнению, гендиректор ЮНЕСКО неправомерно «назначила Россию виновной, как она сказала, в атаках, агрессии и умышленном уничтожении объектов культуры». Никакого отношения к этим ударам РФ не имеет, российская армия атакуют исключительно военные объекты в ходе спецоперации на Украине, уточнила госпожа Захарова.

«А до этого 10 лет где была госпожа Азуле, ее секретариат и предшественники? Не видели, ничего не замечали на Украине? Сколько можно нам перечислять, какое количество памятников было уничтожено и продолжает уничтожаться? Решительно отвергаем инсинуации насчет якобы нарушения РФ Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года»,— добавила представитель российского внешнеполитического ведомства. Мария Захарова уточнила, что РФ совершенно точно никогда не позволит себе мириться «с необоснованными и клеветническими заявлениями» в свой адрес и всякий раз будет публично адекватно на них реагировать.

Российские военные несколько дней подряд наносили так называемые удары возмездия по различным объектам на Украине. Минобороны называет целями таких ударов объекты военной промышленности, топливной инфраструктуры, склады боеприпасов. Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле заявляла, что в результате ударов вооруженных сил РФ якобы пострадал исторический центр города Одесса. В Минобороны России эту информацию отрицают (в частности, в военном ведомстве заявили, что причиной разрушения расположенного в Одессе Спасо-Преображенского собора стало падение украинской зенитной управляемой ракеты), также с опровержением подобных обвинений выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов