Апелляция утвердила взыскание 283,9 млрд руб. с Шишханова и экс-главы Рост-банка Лукина

Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил взыскание по иску Центробанка (ЦБ) около 283,9 млрд руб. с экс-владельца Рост-банка Микаила Шишханова и бывшего топ-менеджера банка Александра Лукина. Таким образом, суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы и отклонил жалобы господ Шишханова и Лукина, сообщает «Интерфакс». Требования ЦБ к еще двум ответчиками по иску Алексею Фарафонтову и Кириллу Любенцову, суд отклонил.

В 2014 году ЦБ объявил о санации Рост-банка. Санатором был назначен Бинбанк, а позднее Микаил Шишханов купил 100% акций Рост-банка. В 2017 году ЦБ взял на санацию обе кредитные организации. Год спустя Рост-банк присоединился к «Трасту», а в 2019-м Бинбанк объединили с «Открытием». По данным ЦБ, с 2014 по 2017 год были совершены «экономически нецелесообразные сделки» при санировании Рост-банка Бинбанком. В ноябре 2022 года суд взыскал с Микаила Шишханова и Александра Лукина 71,2 млрд руб. по иску ЦБ. В июле господин Шишханов по заявлению «Траста» был признан банкротом.

Подробности — в материале «Ъ» «Микаил Шишханов остался без дела».

Лаура Кеффер