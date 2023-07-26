Чернышенко сообщил о снижении турпотока в Крым с начала года

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что с начала 2023 года в Крыму отдохнули 2,4 млн туристов. Он отметил снижение турпотока в регион, несмотря на увеличение государственного финансирования отрасли.

«Тем не менее системная господдержка помогает продолжать развитие туристической отрасли Крыма, несмотря на существующие трудности. В прошлом году из федерального бюджета на нее было выделено порядка 840 млн руб., в этом — более 2,7 млрд руб.»,— сказал господин Чернышенко во время рабочей встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Глава региона указал, что в Крыму развит оздоровительный туризм: работают 32 санатория, где в том числе проходят реабилитацию участники спецоперации. «Это может дать дополнительный толчок к развитию туризма в регионе»,— сказал господин Аксенов.

По итогам 2022 года организованный турпоток в Крым снизился вдвое по сравнению с показателями 2021-го. Всего регион посетили 6,5 млн туристов. При этом, как говорил Сергей Аксенов, за январь—август 2022-го Крым посетили 5,26 млн туристов. Из них с июня по август — 4,2 млн.

Рекордное число туристов в Крыму наблюдалось в 2021 году — 9,5 млн человек. Сергей Аксенов говорил, что туристический сезон в регионе в 2022 году оказался сорван из-за отмены авиасообщения. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко пояснял, что путешественники отказываются от поездок в Крым из-за досмотра автомобилей на Крымском мосту, создающего «транспортный коллапс».