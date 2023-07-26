Защита блогера Блиновской подала жалобу на продление домашнего ареста

Адвокаты блогера Елены Блиновской подали жалобу на решение суда продлить ей домашний арест в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Об этом сообщила пресс-служба Пресненского суда Москвы, который и вынес решение о продлении госпоже Блиновской меры пресечения до 26 октября. Дата рассмотрения апелляции пока не установлена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Создателя «Марафона желаний» задержали в апреле при попытке пересечь границу России. Суд отправил ее под домашний арест. Елена Блиновская должна находиться в доме в коттеджном поселке «Миллениум» в Истринском районе Подмосковья. 21 июля суд продлил срок домашнего ареста госпоже Блиновской на три месяца.

Позднее суд избрал запрет определенных действий ее мужу Алексею Блиновскому, которому предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов. 18 июля Пресненский суд Москвы арестовал 50 банковских счетов и коллекционные золотые монеты Елены Блиновской и ее супруга. Также были арестованы около 100 млн руб. в различной валюте и 21 объект недвижимости. На данный момент Елена Блиновская выплатила 30 млн из 918 млн руб. налогов, неуплата которых вменяется ей в вину.

Подробнее об уголовном деле блогера — в материале «Ъ FM» «Елену Блиновскую "отписали" от активов».

Милена Костерева