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Коммерсантъ FM
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Украина представила новый морской дрон на оборонной выставке в Турции

На международной оборонной выставке International Defence Industry Fair в Стамбуле украинская компания «СпецТехноЭкспорт» представила новый морской беспилотный аппарат MAGURA V5, сообщает «Промышленный портал».

Фото: СпецТехноЭкспорт

Фото: СпецТехноЭкспорт

MAGURA V5 — многоцелевой беспилотный надводный корабль. Согласно заявлению разработчиков, он способен выполнять наблюдательные и разведывательные операции, а также патрулирование, поисково-спасательные работы, вести противоминную борьбу.

Максимальная скорость беспилотника — 42 узла (почти 78 км/ч). Дальность действия — 450 морских миль (примерно 833 км), полезная нагрузка — 320 кг.

В августе 2022 года подразделение компании на Украине создала турецкая компания Baykar, специализирующаяся на производстве ударных беспилотных летательных аппаратов. Компания также объявила о подготовке к строительству завода в стране. Ожидается, что там наладят сборку высотного дальнего беспилотника Bayraktar Akinci.

Кроме того, украинская сторона обсуждает вопрос производства оружия на своей территории с производителями из Германии, Италии, Франции, а также Восточной Европы.

Милена Костерева

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