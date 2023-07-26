Пожар в Темрюкском районе не затронул склады «Фанагории»

Крупный пожар на складе в Темрюкском районе не затронул помещения «Фанагории». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе компании.

Ночью на складе одного из винзаводов в поселке Сенном на улице Мира вспыхнул огонь. Позже площадь пожара увеличилась до 900 кв. м. На тушение возгорания такого масштаба у спасателей ушло более семи часов.

Открытое горение было ликвидировано к шести часам. Полностью справиться с пожаром удалось к 08:50. К работе на объекте привлекались 65 человек и 17 единиц техники.

Помимо «Фанагории» в поселке расположена «Кубанская винная компания». «Ъ-Кубань» не удалось оперативно получить комментарий от предприятия.

Татьяна Ручкина

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