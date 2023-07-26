Крупный пожар на складе винзавода в Темрюкском районе потушили

Пожар площадью 900 кв. м на складе винзавода в поселке Сенной Темрюкского района к 08:50 удалось ликвидировать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На тушение крупного возгорания ушло более семи часов. О пожаре на улице Мира спасателям сообщили в 01:19. Через 20 минут прибывшие на место пожарные установили, что площадь возгорания составляет 300 кв. м. В 5:46 пожар локализовали на площади 900 кв. м. К 6 часам открытое горение было ликвидировано.

К тушению пожара привлекались 65 человек и 17 единиц техники.

По данному адресу находится винный завод «Фанагория», который является одной из крупнейших виноделен России, а также «Кубанская винная компания». Однако в МЧС не уточняют, какому предприятию принадлежат пострадавшие объекты.

Татьяна Ручкина

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