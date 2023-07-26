В Темрюкском районе на складе винзавода произошел крупный пожар

Ночью 26 июля на складе винзавода в Темрюкском районе произошел пожар на площади 900 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре в поселке Сенной на улице Мира поступило в 01:19. Через 20 минут на место прибыли первые подразделения спасателей. Они установили, что горит складское помещение готовой продукции на площади 300 кв. м и есть угроза распространения огня.

Из-за высокой горючести содержимого огонь быстро распространился по зданию. К 5:46 удалось локализовать пожар на площади 900 кв. м. К 6 часам открытое горение было ликвидировано. К тушению привлекались 65 человек и 17 единиц техники.

Татьяна Ручкина

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